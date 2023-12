Quels sont les effets du manque de luminosité en hiver sur le corps et l'esprit ?

La lumière du soleil apporte de la vitamine D à la peau. En hiver, la population française doit se contenter de huit heures d’ensoleillement par jour, contre seize en plein été. La luminothérapie peut limiter les baisses de moral, mais ne remplacera jamais les effets d’un éclairage naturel.

En pleine période hivernale, de nombreux Français traversent un blues saisonnier. La déprime hivernale toucherait 15 % de la population française et le manque de luminosité y est pour quelque chose. Les rayons ensoleillés stimulent en nous différentes hormones à l'instar de celle du bonheur : la sérotonine. Si moralement, il est donc “normal” de ressentir un manque d’énergie, d’enthousiasme et de motivation, les effets se font aussi sentir sur le corps.

Quelles sont les conséquences physiques et morales du manque de lumière ?

Notre corps réagit à ce que nos yeux lui montrent. Rien que le fait de voir la lumière disparaître pour laisser place à une plus ou moins grande zone d’ombre peut engendrer de grands frissons ou une sensation de froid. La lumière naturelle nous réchauffe : autant le corps que l’âme !

Moralement, le manque de luminosité nous atteint également beaucoup. Le corps ne reçoit pas la dose espérée en vitamines D, et accuse une importante baisse d'énergie. La fatigue se fait plus vite sentir. Étant donné que la phase d’obscurité est plus longue en hiver qu’en été, le taux de mélatonine sécrétée peut donc augmenter. Cette hormone régule la sensation de fatigue : voilà pourquoi vous avez davantage besoin de repos !

Une lampe de luminothérapie peut-elle aider à lutter contre les variations d’humeur saisonnières ?

Rien ne peut remplacer les effets de la lumière naturelle sur le corps et l’esprit. Si vous n’avez pas la possibilité de vous balader plusieurs minutes à l’extérieur, les lampes de luminothérapie peuvent constituer une alternative temporaire. Il est recommandé de s’exposer au moins 30 minutes par jour à une intensité lumineuse de 10 000 lux. Une distance entre 20 à 70 cm de la lampe est idéale. Veillez à ce que la proportion de lumière bleue soit suffisante et que l’appareil comporte le sigle CE. Les premiers bénéfices devraient se faire sentir au plus tard au bout de cinq semaines. Si vous avez les yeux fragiles, il est recommandé d’effectuer au préalable un examen chez un professionnel de santé.