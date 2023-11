Quels sont les effets du manque de sommeil sur le système immunitaire d’un enfant ?

Un enfant de six ans n’a pas besoin de dormir autant qu’un nourrisson. Selon les données transmises par la National Sleep Foundation, un nouveau-né de zéro à trois mois doit dormir entre quatorze et dix-sept heures, puis de douze à quinze heures entre ses quatre et onze mois. Les bébés de un à deux ans devraient faire des nuits entre onze et quatorze heures. Pour les enfants d’âge préscolaire (trois à cinq ans), c’est maximum treize heures. De six à treize ans, un enfant doit dormir entre neuf à onze heures pour être en bonne santé. Pour les plus grands, la durée de sommeil recommandée est pratiquement la même que celle des adultes, entre sept et dix heures selon les individus.