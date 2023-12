Quels sports pour booster votre système immunitaire cet hiver ?

Avez-vous déjà entendu parler du microbiote intestinal, la plus grande réserve de bactéries, champignons et virus de notre organisme ? Ces milliers de milliards de microorganismes jouent un rôle fondamental dans le métabolisme et le système immunitaire. Pour prendre soin de son microbiote, rien de plus facile : voici quelques exercices pour être plus résistant cet hiver.

Pour éviter que les maladies ne se fraient un chemin dans notre corps, encore faut-il pouvoir lui donner les moyens de se défendre. Pour fortifier son immunité, soit l’ensemble des mécanismes qui permettent à l’organisme de faire barrage aux corps étrangers, certaines routines et gestes du quotidien peuvent être mis en place. Si certains misent sur les compléments alimentaires pour faire le plein de vitamines C, D, Zinc et probiotiques, d’autres enfilent les chaussures de running. La science l’a maintes fois prouvé : l’activité physique et sportive est non seulement excellente pour le mental et l’estime de soi, mais augmente aussi notre production de globules blancs dans le sang, réduisant ainsi les risques d’infection. On sait notamment que les cellules immunitaires peuvent être multipliées par dix en faisant du sport, en particulier les cellules NK (Natural Killers), qui sont notamment étudiées pour leur capacité à éliminer les cellules cancéreuses, lit-on sur le site de l’Institut Pasteur.

Quels sports d’hiver pour booster son système immunitaire ?

Faire du sport, même modérément, aide le corps à lutter contre les inflammations et à réduire les risques de cancer, de maladie cardiaque ou de diabète de type 2. Aujourd’hui, il est recommandé de faire du sport au moins 30 minutes par jour, cinq fois par semaine, rappelle le ministère de la Santé. Les sports d’hiver permettent notamment d’améliorer sa condition physique tout en s’exposant au grand air, ce qui permet de renforcer le système immunitaire. Compatibles aussi pour les débutants, le ski ou ski de fond est également un excellent compromis pour se dépenser et brûler le trop-plein de calories ingérées pendant les fêtes.

Tout aussi physique, les raquettes que l’on attache sous les chaussures de montagne aident à développer l’endurance, l’équilibre, mais aussi à faire travailler le muscle cardiaque. En faisant travailler le cœur et les poumons, ce type de randonnée en montagne stimule la circulation sanguine, diminuant ainsi le risque de maladie cardiovasculaire. À force de pratiquer, vous améliorerez votre endurance, en plus de prendre du plaisir. Inutile de trop forcer : une activité physique régulière et modérée suffit amplement à ralentir la prolifération des bactéries.

Choisir une activité qui vous fait du bien

Si vous recherchez plutôt l’apaisement et la tranquillité, la méthode Pilates ou le yoga sont d’excellentes disciplines à pratiquer chez soi, mais également en plein air ! En 2021, des chercheurs de l’Université d’Helsinki (via Science Alert) ont montré que les enfants gardés au contact de la verdure avaient un système immunitaire plus robuste, avec notamment davantage de lymphocytes T, qui détruisent les cellules endommagées et infectées, dans leur sang. Raison de plus de faire de grandes balades en forêt cet hiver ! En effet, la marche, que ce soit pour promener votre chien ou profiter d’un agréable moment en famille, est excellente pour renforcer vos cellules immunitaires. Pour rappel, l’OMS définit l’activité physique comme “tout mouvement corporel produit par les muscles squelettiques qui requiert une dépense d’énergie”. Sport d’endurance, collectif, renforcement musculaire, marche douce… En hiver, les possibilités sont variées !