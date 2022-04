Les infirmiers autorisés à vacciner les adultes sans prescription médicale

Cette décision bénéficie en premier lieu aux infirmiers, désormais "habilités à administrer, sans prescription médicale préalable" les vaccins contre quinze maladies : grippe, rage, diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, papillomavirus humains, pneumocoque, hépatites (A et B), méningocoques (A, B, C, Y et W). Les soignants pourront réaliser ces injections sur toutes les personnes "âgées de 16 ans et plus pour lesquelles ces vaccinations sont recommandées".