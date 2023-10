Raisin : un fruit qui veille au grain sur votre santé !

Consommé sous forme de jus, c’est également un allié de choix pour les sportifs puisque sa teneur naturelle en sucres améliore la récupération après l’exercice physique. Il compense d’abord la dépense énergétique que ce dernier a nécessité. Cette boisson combat par ailleurs, grâce à son alcalinité, l’acidification des muscles, phénomène qui fait qu’ils peuvent être complètement tétanisés après l’effort à cause de l’acide lactique qui s’y est accumulé. Sous cette même forme, il apporte du manganèse, oligoélément qui combat l’ostéoporose et la déminéralisation osseuse. Mais si le raisin frais est une mine de vitalité, les raisins secs ont aussi beaucoup d’atouts de leur côté : ils contiennent une quantité importante de fer, qui "nourrit" l’hémoglobine que l’on retrouve dans les globules rouges et permet le transport de l’oxygène dans le sang et de vitamine B, essentielle au métabolisme et au renouvellement cellulaire. L’huile que l’on produit à partir des pépins de raisin apporte quant à elle des vitamines A et E qui cuirassent la peau contre le vieillissement prématuré et soutiennent le système immunitaire ainsi que des acides gras qui sont, eux aussi, des acteurs de la bonne santé vasculaire.