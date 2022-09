Rappel produit : présence de salmonelle dans des saucisses de Toulouse Intermarché

Les autorités préconisent donc de "rapporter le produit au point de vente" ou, du moins, de "ne plus le consommer". En cause, la présence de salmonelle. "Les toxi-infections alimentaires causées par les salmonelles se traduisent par des troubles gastro-intestinaux (diarrhée, vomissements), souvent accompagnés de fièvre et de maux de tête, qui surviennent généralement 6h à 72h après la consommation des produits contaminés", rappelle le gouvernement, soulignant que "ces symptômes peuvent être plus prononcés chez les jeunes enfants, les femmes enceintes, les sujets immunodéprimés et les personnes âgées". "Les personnes qui auraient consommé ces produits et qui présenteraient ces symptômes sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation", ajoute-t-il.