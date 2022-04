Rappel de fromages brie et coulommiers pour un risque de listériose

Plusieurs centaines de fromages au lait cru seraient concernés. Une campagne de rappel a été lancée mardi 5 avril pour des coulommiers et des bries des marques Normanville et Graindorge suite à la découverte d'un fromage porteur de bactéries Listeria monocytogenes.

Un contrôle a permis de détecter "une très faible présence sur un seul fromage", a expliqué Bruno Lefèvre, directeur de la Fromagerie de Livarot, lieu de production de ces fromages, qui appartient à Graindorge, une marque spécialisée dans l'achat et la transformation de laits crus détenue depuis 2016 par le géant Lactalis. Et "conformément à nos procédures qualité, nous avons décidé d'appliquer le principe de précaution et de rappeler l'ensemble du lot fabriqué à partir de lait collecté chez 4 de nos producteurs de lait" basés dans le Pays d'Auge.