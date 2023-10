Rappel de médicament : la marche à suivre si vous possédez de l'anti-inflammatoire Naprosyne

L'anti-inflammatoire non stéroïdien Naprosyne fait l'objet d'un rappel par l'Agence du médicament.

Cette spécialité ne sera plus disponible en pharmacie jusqu'à fin octobre, date de livraison de nouveaux lots conformes.

En cause : un risque de surdosage, "500 mg" étant inscrit en braille sur l'emballage et non "1000 mg".