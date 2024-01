Rappel produit : alerte sur des risques de listériose dans ces lardons bio

Plusieurs boites de lardons bio, natures et fumés, sont rappelées par les autorités. En cause, la présence de Listeria, agent responsable de la listériose.

La plateforme gouvernementale Rappel Conso invite les consommateurs à rapporter en magasin les boites de lardons bio des marques Le P'tit Bio et Le Bio des Éleveurs pour un risque de listériose. "Les personnes qui auraient consommé les 'produits' mentionnés ci-dessus et qui présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation", insistent les autorités sur le site.

Un remboursement pour les acheteurs

Dans le détail, il s'agit des emballages de lardons bio, natures et fumés, vendus dans la France entière, dans les rayons de Carrefour, Système U, Scachap (Leclerc), Auchan, Relais Vert, naturéO, et Biofrais. Selon Rappel Conso, les numéros de lot concernés sont les suivants : 874343, 874346, 874345 et 874344. Ils sont tous commercialisés dans des barquettes plastiques de 150 grammes depuis le 29 décembre 2023, avec une date limite de consommation fixée au 4 février 2024.

Plusieurs choses sont demandées aux consommateurs : ne plus en manger, "rapporter le produit au point de vente" ou bien le "détruire". Les acheteurs des lots mentionnés seront remboursés, selon Rappel Conso. La campagne de rappel doit durer jusqu'au 22 janvier inclus. La listériose est une maladie qui peut être grave et dont le délai d'incubation peut aller jusqu'à huit semaines, selon les autorités, qui renvoient pour toute information complémentaire vers le point de vente ou ce numéro : 01.60.64.95.64.