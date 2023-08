Rappel produit : cette roquette de la marque Auchan présente un risque de Listeria

Une alerte publiée sur la plateforme gouvernementale rappel-conso invite les consommateurs ayant acheté cette roquette à "ne plus consommer" ce produit et à le "rapporter au point de vente" avant le 19 octobre pour obtenir un remboursement. Les lots concernés par le rappel peuvent être identifiés grâce à leur marquage "GTIN 3596710294947 Lot 45201025" et "GTIN 3596710294947 Lot 45201027", dont les dates limites de consommation sont fixées pour les deux lots au 9 août 2023.