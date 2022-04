Kinder : 42 cas de salmonellose recensés dans l'Hexagone

L’autorité de santé rappelle que les personnes qui auraient consommé des chocolats Kinder et développeraient des troubles gastro-intestinaux et de la fièvre dans les 72 heures qui suivent la consommation "sont invitées à consulter leur médecin traitant sans délai". Afin de limiter la transmission de personne à personne (en particulier au sein des foyers avec de jeunes enfants), elle recommande également de "bien se laver les mains avec eau et savon après être allés aux toilettes, après avoir changé son enfant, et avant de faire la cuisine".