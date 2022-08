Présence de Listeria : des ailes de poulet rappelées par Intermarché, Auchan, Leclerc ou Carrefour

Pour la marque Prix futés, il s’agit des ailes de poulet à la mexicaine et des ailes de poulet au paprika dont les codes-barres sont les suivants : 3284870714848 et 3284870770004. Les produits en question sont vendus chez Leclerc, Cora, Carrefour depuis le 5 août et leur date limite de consommation va du 12 au 15 août. Si vous êtes en possession d'un de ces produits, le site rappel-conso recommande de ne pas les consommer et de les rapporter au point de vente afin d'obtenir un remboursement.