Häagen Dazs rappelées : comment savoir si vos glaces sont concernées, et que faire le cas échéant ?

La présence de ce désinfectant cancérogène, mutagène et reprotoxique interdit en Europe, comme l'explique l'ONG Foodwatch, rend ce produit impropre à la consommation. Il convient donc aux acheteurs de ne pas le consommer, évidemment, de contacter le service consommateur de la marque et de détruire le produit. Sur son site, General Mills détaille la marche à suivre pour notamment se faire rembourser, précisant notamment de "prendre une photo ou noter la DDM "Date de Durabilité Minimale" (anciennement DLUO) indiquée sur l'emballage du produit" afin de lancer la procédure via le site du groupe alimentaire.