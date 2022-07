Rappel des glaces Häagen-Dazs : qu'est-ce que l'oxyde d'éthylène, à l'origine du retrait des produits ?

Que faire en cas d'ingestion d'un produit Häagen Dazs concerné par la campagne de rappel ? Si le fabricant recommande aux consommateurs de jeter les produits incriminés, les avoir consommés ne présenterait pas forcément de risque immédiat. En effet, c'est l'exposition répétée et à long terme à l'ETO qui augmente les risques sur la santé, comme l'expliquait la DGCCRF auprès du quotidien 20 Minutes, en juillet 2021. À l'époque du rappel d'une centaine de produits contaminés à l'ETO, aucun signalement d'intoxication alimentaire n'avait été relevé.

Pour autant, les autorités de régulation ne sont pas capables de fixer "un seuil au-dessous duquel il n’y a aucun risque de développer un cancer", comme l'expliquait, en juillet dernier dans une interview à la revue 60 Millions de consommateurs, le toxicologue Fabrizio Pariselli, directeur de l’unité de prévention du risque chimique au Centre national de la recherche scientifique (CNRS).

Ce qui est sûr, c’est que "plus longtemps on va être exposé à cette substance, plus on augmente le risque supplémentaire d’avoir un cancer", affirmait-il.