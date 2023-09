Plusieurs piles bouton visées par des rappels produits : la Répression des fraudes alerte sur le danger pour les enfants

Le danger est d'autant plus important que ces piles sont de plus en plus utilisées pour alimenter différents appareils électroniques : montre, clé de voiture, thermomètre, calculette, télécommande, bougie électronique, balance de cuisine. Elles sont également présentes dans des objets directement utilisés par les enfants, comme les jouets (en particulier le "hand spinner", cette toupie qui tourne entre les doigts) ou encore les cartes musicales.

Pour éviter tout accident, la DGCCRF recommande donc de tenir les piles bouton hors de portée des enfants, même si elles sont dans leur emballage ou déjà usagée. Elle conseille aussi de se tourner vers des appareils dont le compartiment à pile est sécurisé, que ce soit par une vis, un système de fermeture ou tout autre dispositif de blocage qui pourrait dissuader l'enfant de récupérer la pile, et de s'assurer que celui-ci est bien fermé et ne peut pas être ouvert par les plus petits.

Selon une enquête de la Répression des fraudes menée en 2021, deux tiers des accidents impliquant les plus petits ces dernières années seraient liés à "la libération des piles boutons par un objet laissé à portée de l’enfant", tandis que dans 20% des cas, les piles ingérées avaient été "laissées hors d’un appareil ou extraites d’un emballage". Au total, 12% des établissements contrôlés dans le cadre de cette enquête avaient fait l'objet d'un avertissement à cause du risque que leurs produits représentaient pour les enfants.