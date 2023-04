Une personne sur six souffre d'infertilité dans le monde, alerte l'OMS

"Ce rapport, le premier du genre depuis dix ans, est révélateur d'un fait important : l'infertilité ne fait pas de discriminations", a insisté le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. En effet, 17,8% de la population adulte des pays riches et 16,5% des pays à revenus faibles et intermédiaires souffrent d'infertilité, selon les conclusions du rapport. Un manque de données est toutefois notable dans de nombreux pays en Afrique, en Méditerranée orientale ou en Asie du sud-est.

Si ce "problème sanitaire majeur" est aussi répandu, c'est à cause d'un manque d'investissement, selon le directeur général de l'OMS : "le sujet est encore peu étudié et les solutions restent insuffisamment financées et sont inaccessibles pour beaucoup en raison des coûts élevés, de la stigmatisation sociale et de la disponibilité limitée". Autrement dit, les politiques publiques de santé doivent intégrer davantage les soins relatifs à la fertilité et mettre en place des "moyens sûrs, efficaces et abordables" d'y parvenir.