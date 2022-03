Covid-19 : la France a-t-elle atteint ses objectifs avant la levée des restrictions ?

Plus de pass vaccinal, fin presque totale du masque obligatoire... Ce lundi 14 mars, l'essentiel des restrictions anti-Covid-19 vont être levées dans l'Hexagone, suivant l'exemple d'autres pays européens. Dans le détail, et comme annoncé par le gouvernement, le masque et le pass vaccinal vont ainsi être suspendus. Le premier restera toutefois obligatoire dans les transports collectifs et les établissements de santé, et la version "sanitaire" du pass vaccinal, dans les hôpitaux et les Ehpad.