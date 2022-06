7e vague de Covid-19 en France : comment expliquer ce rebond épidémique ?

Cette nouvelle vague s'explique en grande partie par la progression de nouveaux sous-variants de la famille d'Omicron, BA.4 et surtout BA.5. Dans son dernier bulletin, Santé publique France observe un remplacement progressif de BA.2 depuis plusieurs semaines avec une progression de la détection de BA.5 (41%) et BA.4 (6%) du 13 au 19 juin. À eux deux, ils représentent les deux tiers des nouveaux cas de contamination. Ces sous-variants se propagent d'autant plus rapidement qu'ils semblent bénéficier d'un double avantage de contagiosité et d'échappement immunitaire, c'est-à-dire une forte capacité à échapper à la réponse immunitaire.

"On est face à des variants hautement contagieux, qui sont un peu des agents furtifs passant en dessous des radars des défenses immunitaires ; c'est une vraie complexité de la bande d'Omicron", soulignait le chef de service à l'hôpital Tenon (AP-HP), Gilles Pialloux, la semaine dernière. À l'hôpital, le rebond reste pour l'heure modéré. Une hausse des admissions (+ 6,41%), notamment chez les 80 ans et plus, est observée en soins critiques après plusieurs semaines de diminution et une semaine de stabilisation. Actuellement, 880 patients Covid (+3,65%) sont en réanimation. Mais rien n'indique pour l'instant un quelconque changement de gravité pour des cas infectés par BA.4 ou BA.5 par rapport aux autres souches d'Omicron.