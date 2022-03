Reprise du Covid et de la grippe : peut-on attraper les deux virus en même temps ?

Si la grippe se caractérise par une "fièvre élevée, frissons, toux, douleurs articulaires et musculaires, fatigue" selon le site de l'assurance maladie, le Covid, lui, se manifeste généralement par de la fièvre, des difficultés respiratoires, des courbatures, des maux de tête et une fatigue inhabituelle, auxquels peuvent s'ajouter une éventuelle perte du goût et de l'odorat.

Face à de telles similitudes, "certains indicateurs utilisés pour la surveillance de la grippe sont syndromiques et ne reposent donc pas sur une confirmation biologique de l’infection par la grippe", rappelle d'ailleurs Santé publique France dans son dernier bulletin épidémiologique. "Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, il est donc probable qu’une partie des cas de syndromes grippaux rapportés par notre surveillance de la grippe soit due au Covid-19 et non à la grippe", ajoute l'agence sanitaire. En cas de symptômes, la meilleure alternative pour identifier le virus à l'origine de l'infection reste le dépistage.