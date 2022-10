Le dossier médical doit toujours être rendu au patient

Le dossier médical fait partie des fichiers sensibles sur lesquels la justice ne transige pas. Professionnels du monde médical, hospitaliers ou libéraux, y consignent et conservent les informations médicales du patient. On y trouve des résultats d'examen, des comptes-rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et des prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, etc. Le patient y a toujours accès. Lorsque des experts médicaux se les voient confiés pour une procédure judiciaire, ils doivent être rendus aux patients concernés, demande la Cour de cassation à propos de l’affaire suivante.

Une femme garde des séquelles d'un accouchement mal conduit. Elle demande en justice des indemnités à la maternité. Elle exige également de récupérer son dossier médical. Le médecin assure n'avoir reçu que des copies. Une preuve qui, selon lui, l’absout automatiquement. Mais les juges observent qu'il a reçu des documents médicaux et qu'il n’est pas en mesure de les restituer. Il s'en était dessaisi sans l'accord de leur propriétaire, une faute caractérisée pour la Cour de cassation.