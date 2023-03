Tuberculose : l'OMS met en garde contre une hausse des décès en Europe

Par ailleurs, la prévalence de la tuberculose résistante aux médicaments a largement progressé, avec un cas sur trois de tuberculose résistante à la rifampicine en 2021. À l'échelle mondiale, l'OMS s'était déjà inquiétée en octobre de la hausse, là aussi pour la première fois depuis plus de vingt ans, des nouveaux cas de tuberculose dans le monde en 2021. Quelque 10,6 millions de personnes à travers le monde ont développé cette maladie infectieuse, selon ses données.

En octobre dernier, l'organisation avait déjà lancé un appel à "mettre un terme à cette maladie qui tue depuis longtemps", son directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus estimant qu'en "travaillant ensemble, nous pouvons mettre fin à la tuberculose". L'OMS avait alors souligné qu'il était urgent d'agir contre la maladie, notamment dans le contexte de la guerre en Ukraine, des conflits en cours à travers le monde, de la crise énergétique mondiale et des risques pour la sécurité alimentaire, des éléments qui peuvent s'avérer propices à la propagation de la maladie. La tuberculose était en 2019 à l'échelle mondiale la 13e cause de mortalité et la première due à une maladie infectieuse, mais est devenue depuis 2020 la deuxième, derrière le Covid-19 et avant le Sida.