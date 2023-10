Reflux gastrique : cinq remèdes miracle pour une meilleure digestion

Aussi appelé remontées acides, le reflux gastrique est la conséquence d’une remontée d'acide venant de l’estomac au niveau de l'œsophage. Plusieurs facteurs peuvent être à l'origine de ce problème d’acidité. Le plus souvent, il est lié à une consommation d’aliments gras, épicés ou acides qui peuvent irriter l'estomac. Mais ce n’est pas tout. On constate parfois ces symptômes suite à une importante consommation d’alcool ou de caféine, mais aussi en cas de surpoids et même durant la grossesse. Dans certains cas, le port de vêtements serrés peut également causer des reflux gastriques.