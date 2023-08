Regain du Covid : quelles sont les caractéristiques du nouveau variant Eris ?

Le Covid refait parler de lui au cœur de l'été. Sorti de la majorité des esprits après plus de trois ans de pandémie et plusieurs vagues, le virus du SARS-Cov-2 s'est en effet récemment rappelé au souvenir de certains Français, notamment en Nouvelle-Aquitaine dans la foulée des fêtes de Bayonne. Aux urgences, les passages pour suspicion de Covid ont ainsi grimpé de 31% la semaine du 31 juillet au 6 août comparé à la précédente, concernant 920 malades, selon Santé publique France. Côté SOS Médecins, les actes médicaux pour suspicion de Covid-19 ont bondi de 84% en une semaine, à plus de 1.500 actes début août.

Dans ce contexte, la version EG.5 du Covid-19, surnommée Eris par certains scientifiques, est actuellement la plus scrutée. Au même titre que les rassemblements estivaux et la baisse d'immunité, cette dernière pourrait être porteuse du rebond en France, et ailleurs dans le monde. L'organisation mondiale l'a d'ailleurs ajoutée mi-juillet à sa liste des souches sous surveillance.