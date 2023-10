Jeûne intermittent pour mincir : ce que vous devez connaître avant de vous lancer

L’aide d’un nutritionniste ou d’un médecin ne sera pas superflue, pour éviter les frustrations et les débordements alimentaires éventuels. Surtout, il vous faudra choisir le moment le plus opportun pour vous lancer. Suis-je suffisamment bien dans ma tête ? Ou plutôt stressé.e ? En état de fatigue psychique ou professionnel ? Après une rapide auto-évaluation, alors vous saurez si vous êtes dans de bonnes dispositions ou s’il est plus raisonnable de remettre le jeûne à plus tard. Au début, veillez à respecter scrupuleusement les horaires de votre jeûne à la lettre pour ne pas mettre en péril votre perte de poids.

Entre deux périodes de jeûne, ne vous ruez pas sur les aliments hypercaloriques. S’il est fondamental de manger à sa faim pour ne pas risquer de craquer durant le jeûne, privilégiez les aliments qualitatifs, nutritifs et non transformés. Comme dans n’importe quel autre régime, faites le plein de fruits, de légumes, de protéines (œufs, poisson, volaille) ou encore de bonnes graisses (huiles végétales, avocat). Enfin, hydratez-vous ! Boire de l’eau ou du thé, et non des boissons sucrées, est crucial pour aider l’organisme à éliminer les toxines, et par ailleurs pour augmenter le sentiment de satiété.