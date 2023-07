Régime Dukan : la méthode de régime controversée fait son grand retour sur Tik Tok !

“Doc Duk” est de retour. Le célèbre docteur Dukan fait de nouveau parler de lui, cette fois sur Tik Tok. Son régime hyperprotéiné et faible en calories avait le vent en poupe au début des années 2000. Le but ? Avaler en grande quantité un maximum de protéines pour maigrir rapidement. Une méthode popularisée par des personnalités publiques telles que Johnny Hallyday, Kate Middleton ou encore François Hollande... Le succès a été rapidement démenti puisqu’en 2011 une enquête réalisée par les sites Santé-médecine et le Journal des femmes auprès de 5 000 ex-patients révélait que 80 % d’entre eux avaient repris leur poids initial 4 ans après la fin de la cure d’amaigrissement. Pire encore : certaines personnes déclaraient souffrir de problèmes de transit, de carences, de complications rénales et de troubles alimentaires.