Régime : pourquoi se piquer avec des médicaments antidiabétiques est-il dangereux ?

Dans plusieurs milliers de vidéos TikTok, des personnes vantent les produits antidiabétiques dans le cadre d’une perte de poids, jusqu’à aller à se faire des piqûres. Ventre plat et taille de guêpes sont les objectifs affichés. Ces médicaments permettent habituellement de réguler la sécrétion de deux hormones, l’insuline et le glucagon, en fonction des besoins de l’organisme. Ils ont aussi pour effet “une diminution des envies alimentaires et une préférence relativement réduite pour les aliments à haute teneur en graisse” selon le résumé caractéristique du produit.