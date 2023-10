Est-il possible de maigrir en surveillant son indice glycémique ?

Autre astuce pour diminuer la glycémie des aliments ? Réduire leur temps de cuisson ! En effet, il est possible de baisser radicalement l'index glycémique de certains aliments en modifiant simplement leur mode de cuisson. D’après France Assos Santé, “cuire un aliment va augmenter son index glycémique et le nombre de points d’IG supplémentaire va dépendre du temps de cuisson, de la température, de l’ajout éventuel de matières grasses”. Ainsi, pour limiter l’impact et réduire l’indice glycémique des glucides comme les pâtes ou le riz par exemple, on vous conseille les variétés complètes, mais surtout de les consommer al dente en évitant la sur-cuisson.

Enfin, manger des aliments crus affaiblit grandement le risque de pics glycémiques. Carottes, concombres… les crudités sont donc vos meilleures amies pour perdre du poids grâce à leur IG très bas !