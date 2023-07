Règles : comment passer un été tranquille ?

En vacances, pas question de se prendre la tête avec ses règles. Que vous alliez à la plage, en randonnée ou au bord d’un lac, il existe des protections efficaces qui vous permettront de vivre normalement. Pour se baigner, les protections internes sont les plus recommandées et les plus simples à utiliser. La cup, si elle est bien placée, va récupérer le sang des menstruations sans tacher votre maillot. Il est possible également de mettre un tampon, mais vous risqueriez d’être gênée par la ficelle. Que vous optiez pour la cup ou pour un tampon, il est conseillé d’en changer après la baignade, pour des raisons d’hygiène, ou environ toutes les quatre heures pour éviter un choc toxique. Ce syndrome est une maladie infectieuse, parfois mortelle, favorisée par un mauvais usage des tampons. Si vous préférez vous prélasser sur un banc de sable ou partir en randonnée, les culottes menstruelles sont idéales. On l’enfile comme une culotte classique et elle peut être portée jusqu'à 12 heures d’affilée. Sachez qu’il existe aussi des maillots de bains menstruels, qui fonctionnent sur le même principe que les culottes, mais ces derniers sont onéreux.