Règles douloureuses : que prévoient les entreprises ?

Jamais un dispositif d'une telle ampleur n'avait vu le jour en France, assure Carrefour. Le distributeur, qui emploie 50.000 femmes, a annoncé qu'il allait proposer à partir de l'été 2023 douze jours d'absence autorisés par an pour ses employées souffrant d'endométriose. Cette maladie gynécologique inflammatoire et chronique, pouvant se manifester par des règles abondantes et des douleurs violentes, toucherait une femme sur dix.

Depuis plusieurs mois déjà, de rares entreprises françaises et villes expérimentent aussi les congés menstruels, des initiatives qui inspirent déjà des parlementaires pour de futures propositions de loi. Mais si l'idée fait son chemin, la réglementation française actuelle ne prévoit rien en la matière.

"Il n'y aucune disposition spécifique concernant les règles douloureuses en règle générale, ni la pathologie médicale de l’endométriose, dans le code du travail", explique auprès de TF1info Me Éric Rocheblave, avocat en droit du travail. Les conventions collectives ne se prononcent pas non plus sur la question. Les entreprises peuvent donc décider de leur propre chef d'adopter des mesures. Mais quand ce n'est pas le cas, "on est obligé d’appréhender cette question-là exclusivement sur le volet médical", poursuit le spécialiste, déplorant une "procédure lourde et contraignante, pour des difficultés pourtant très répandues".