Règles douloureuses : l’Espagne veut instaurer un congé menstruel, où en est la France ?

La société a instauré un système de télétravail et de congé menstruel en mars dernier après que le projet a été porté par les salariés de son équipe composée de 17 personnes, dont 8 femmes. L'expérimentation doit durer un an. "On veut que ce soit un vrai outil, il faut qu’il soit le plus facile possible à utiliser, à savoir pas de justificatif à donner, pas de perte de salaire et les jours pourront être posés le matin même", explique à TF1info Thomas Devineaux, le PDG et co-fondateur de l’entreprise Louis.

Mettre en place un congé pour les femmes ayant des règles douloureuses est une idée qui est venue naturellement, comme une évidence pour la start-up. L’objectif étant "d’améliorer la qualité de vie et de travail des employés", un consensus s'est établi sur l'opportunité de laisser les femmes se reposer pendant leur période de règles.