Règles, grossesses, ménopause… Pourquoi elles pourraient augmenter le risque de maladie de Parkinson

Des règles précoces, plusieurs enfants, une ménopause artificielle... La vie reproductive des femmes pourrait jouer un rôle clé sur un tout autre plan : leur santé neuronale et cérébrale. Et en particulier sur le développement de la maladie de Parkinson. Deuxième pathologie neurodégénérative la plus fréquente en France, elle n'en reste pas moins encore entourée de mystères. Mais des chercheurs commencent à identifier des facteurs de risques qui pourraient être spécifiques aux femmes, sans en comprendre encore les ressorts concrets.

Cette pathologie, qui entraîne une lenteur des mouvements et une rigidité des muscles, est 1,5 fois plus fréquente chez les hommes. Ce qui explique qu'elle a été jusqu'alors peu étudiée chez les femmes. Pourtant, celles-ci présenteraient à la fois des atouts protecteurs et des facteurs de risque spécifiques. Une piste que vient renforcer une étude menée par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) et publiée dans la revue neurologique britannique Brain. Appuyée sur le suivi de près de 100.000 Françaises sur ces 30 dernières années, dont 1200 patientes atteintes de Parkinson, elle souligne que plusieurs éléments dans leur parcours semblent liés à un risque accru de développer la maladie.