Remontées acides : comment lutter contre ces brûlures qui vous gâchent la vie ? 

Les remontées acides de l’estomac, aussi appelées "reflux gastro-œsophagien" (RGO), touchent aussi bien les adultes que les nourrissons. Caractérisée par la remontée d’une partie du contenu gastrique de l’œsophage jusqu’à la gorge, cette pathologie qui peut altérer la qualité de vie affecte 15 à 20 % des Français. Pour atténuer ces sensations de brûlures, des mesures préventives simples peuvent être mises en place.

Goût amer dans la bouche, brûlures, altération du sommeil… Les remontées acides peuvent être une plaie. Preuve de son importance, la conférence de consensus franco-belge sur le reflux gastro-œsophagien estimait en 1999 que "le reflux constitue un problème important de santé publique en raison de sa prévalence élevée, de son évolution chronique et du recours fréquent aux soins qu'il génère". Fait établi, l’altération de la qualité de vie fait partie intégrante de la définition du RGO, considérée comme une affection courante chez l’adulte. Si le traitement du "reflux" ou "remontées acides" implique souvent la prise de médicaments, d’autres mesures complémentaires liées à l’alimentation ou l’hygiène de vie peuvent vous soulager.

Remontées acides : comment les soulager naturellement ?

Ces brûlures, qui peuvent empirer au moment du coucher, sont liées à une "insuffisance du sphincter intérieur de l’œsophage", précise le Manuel MSD, qui peut entraîner diverses maladies inflammatoires comme l’œsophagite, l’ulcère ou encore une sténose. Chez le nourrisson, ce phénomène physiologique redouté des parents peut même intervenir plusieurs fois par jour, perturbant considérablement le sommeil des tout petits. Pour les atténuer chez l’adulte, l’Assurance maladie évoque plusieurs pistes. D’abord, veillez à prendre votre dernier repas dans les trois heures avant le coucher. Alors, éviter le plus possible de manger sur le pouce, mais de préférence assis, durant 20 à 30 minutes minimum pour faciliter la digestion. "Soyez actif en dehors de la période juste après les repas, cela permet de renforcer la musculature abdominale et de lutter contre le surpoids", conseille encore la Sécurité sociale. Pour vous soulager, des traitements efficaces existent. Fréquemment cités, les anti-acides, anti-H2 ou encore les inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) — qui réduisent la sécrétion d’acide dans l’estomac — permettent d’accélérer la guérison et de prévenir les récidives.

Éviter les repas trop gras, trop sucrés ou épicés

Pour ne pas vous tordre de douleur, il convient avant tout d’abandonner certaines habitudes. À vous, entre autres, de cibler les produits que vous ne digérez mal : certaines boissons gazeuses ou aliments, trop gras ou trop épicés comme les plats en sauce, friture, charcuterie, favorisent les remontées acides. Tout aussi ciblés dans le traitement des reflux, le café, l’alcool et le tabac doivent être évités. Au moment du coucher, pensez à surélever votre tête de lit, en plaçant, par exemple, un coussin sous le matelas. Certains médicaments, comme les anti-inflammatoires, concourent également aux brûlures d’estomac. Pour un mode de vie plus sain et sans douleurs, ne comprimez pas votre estomac avec des vêtements trop serrés ! Encore, la perte de poids est fortement recommandée chez les patients en surpoids et chez ceux qui ont pris quelques kilos récemment.