Doctolib défavorable au prélèvement obligatoire : la "taxe lapin" déjà aux oubliettes ?

Le Premier ministre Gabriel Attal a affirmé ces derniers jours vouloir mettre en place une "taxe lapin" de cinq euros pour lutter contre les rendez-vous médicaux non honorés. Auprès de TF1info, la principale plateforme Doctolib confirme qu'elle ne compte pas prélever obligatoirement l'empreinte bancaire des patients. Dès lors, la "taxe lapin" a-t-elle toujours un avenir ?

Les rendez-vous médicaux non honorés vont-ils vraiment être taxés de cinq euros ? La mesure, mise sur la table ces derniers jours par le Premier ministre Gabriel Attal afin de favoriser l'accès aux soins de ville, connaît ses premières difficultés. Initialement, le gouvernement souhaitait que la somme de cinq euros - à destination du médecin - puisse être retenue via l'empreinte bancaire par les plateformes de prise de rendez-vous. Doctolib, la principale, ne l'entend pas de cette oreille.

Selon des informations de plusieurs médias confirmées à TF1info, l'entreprise française ne compte pas prélever l'empreinte bancaire des patients lorsqu'ils prennent un rendez-vous. "Nous sommes défavorables au prélèvement bancaire obligatoire préalable à la prise de rendez-vous en ligne", indique Doctolib.

Doctolib "échange avec Matignon"

Pour la plateforme, un tel système laisserait trop de Français sur le côté, et créerait des injustices. "Il existe un vrai risque que cela dégrade l'accès aux soins", avertit-elle, assurant que "5% des Français n'ont pas de carte bancaire et 15% des Français sont en situation d'illectronisme." D'autant que prélever l'empreinte bancaire des Français ne permettrait pas de sanctionner les "lapins" posés lors d'une prise de rendez-vous directement au cabinet médical. "Ou alors le secrétariat passera sa journée à enregistrer des cartes bleues au lieu d'accompagner le médecin et le patient", déplore Doctolib.

Dès lors, la "taxe lapin" est-elle vouée à n'être qu'un effet d'annonce ? Pas forcément. Invitée sur TF1 ce mercredi matin, la ministre du Travail et de la Santé, Catherine Vautrin, affirme travailler à sa "mise en place". "Il y a des échanges entre Matignon et Doctolib", indique-t-elle. "Nous cherchons à responsabiliser. Il y a 27 millions de consultations pas honorées, c'est du gaspillage et du manque de respect. Nous allons travailler pour trouver les voies et les moyens."

Le gouvernement s'inspirera-t-il du Sénat ? L'an dernier, la chambre haute du Parlement avait déjà voté une "taxe lapin". D'après les suggestions de la commission des Affaires sociales, le dispositif pouvait prendre la forme d'un recouvrement de la somme par la caisse d'assurance maladie sur des remboursements ultérieurs versés au patient au titre d'autres prestations.

Reste que l'exécutif avait rendu un avis défavorable, exprimant ses réticences face à un tel mécanisme, et abandonné l'idée. De son côté, Doctolib se dit à la disposition du gouvernement "pour avancer sur ce sujet qui mérite qu'on s'y attèle". "Nous travaillons avec un tiers des soignants français qui ont deux fois moins de rendez-vous non honorés grâce à nous", fait valoir la plateforme. "Mais l'empreinte bancaire obligatoire ne nous semble pas être la bonne solution."