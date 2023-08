5 astuces bien-être pour prolonger l'énergie de l'été

Pendant les vacances, on a tendance à décrocher de son téléphone et cette déconnexion est parfois indispensable pour bien recharger les batteries. Afin de prolonger les bienfaits de l’été, on vous conseille de reproduire au maximum ce rythme de vacances à la maison. Remplacez de temps en temps les réseaux sociaux par la lecture d’un bon livre ou une partie de cartes en famille pour faire du bien à votre moral et créer une bulle de sérénité loin des informations parfois anxiogènes.

Ne négligez pas l'importance du sommeil. Si pendant les vacances, il arrive que l'on se couche plus tard que d'habitude, on compense généralement ce manque de sommeil par une grasse matinée le lendemain ou une sieste l'après-midi. À la rentrée et tout au long de l'année, faites du sommeil réparateur votre nouvelle priorité. Vous pouvez vous offrir plus de temps de repos en avançant l’heure du coucher par exemple ou encore en vous créant une routine de nuit qui limite le temps d’écran juste avant de dormir, néfaste pour le sommeil.

Notre astuce pour une nuit paisible ? Utiliser un diffuseur d’huiles essentielles ! Les huiles comme la lavande, la camomille romaine ou encore la verveine possèdent des bienfaits relaxants qui facilitent l’endormissement. Votre corps aura ainsi le temps de bien récupérer durant la nuit pour des journées plus énergiques !