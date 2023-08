Rentrée scolaire : en Essonne, tous les collèges distribueront des protections périodiques gratuites

Par ailleurs, si l’initiative s’adresse aux jeunes filles, le but est aussi d’éduquer les garçons afin de lever les tabous sur la question des règles. Ainsi, durant des mois, ce projet d'envergure a été complété par différentes actions : une exposition, des pièces de théâtres, des débats ateliers et des ouvrages mis à disposition par la Médiathèque départementale. "L'un des objectifs de cet engagement est de faire en sorte que les garçons, eux aussi, se sentent concernés et comprennent mieux ce phénomène physiologique", souligne Jérôme Bérenger, vice-président en charge des collèges et de la réussite éducative.