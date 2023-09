Ce que vous devez bannir du petit-déjeuner de votre enfant !

Le corps humain, et spécialement celui des enfants, a besoin de gras pour fonctionner le matin. Problème : la plupart des produits vendus en supermarchés à destination du petit-déjeuner sont bourrés de sucre...

D’un point de vue nutritif, les produits ultra-transformés à base de farines raffinées, ou de sucre ajouté, ne sont pas recommandés et peuvent même être la cause de problèmes de santé. Le sucre est en effet responsable des pics de glycémie qui engendre de l’hypoglycémie. Conséquence : avec un petit-déjeuner trop sucré, les enfants ont faim plus vite et la concentration est plus difficile. Après une période d’hyperactivité, souvent constatée dans la matinée, les plus jeunes sont très fatigués et ont plus de mal à rester attentifs en cours.

On vous conseille donc de bannir ses produits au maximum : céréales, chocolat en poudre, gâteaux industriels et autres viennoiseries sont donc à proposer avec modération !