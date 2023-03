REPORTAGE - Perfusions de vitamines : la pratique qui inquiète aux États-Unis

À chaque problème, sa perfusion. Pour se maintenir en forme, de plus en plus d'Américains se font injecter des vitamines directement dans les veines. Des influenceurs "bien-être", mais aussi des célébrités comme Rihanna ou Justin Bieber, ont popularisé la technique en s'affichant publiquement la manche relevée. Aujourd'hui, les vitamines en perfusion s'invitent même dans le salon des Américains.

Alice a beau être en bonne santé, une fois par mois, elle prend rendez-vous dans un centre de remise en forme pour recevoir son injection. "C'est très relaxant, et quand ce sera fini je repartirai un peu plus en forme", explique-t-elle dans le reportage en tête de l'article. Alice est convaincue de l'efficacité de cette méthode, même pour un simple coup de fatigue. "Je prends aussi rendez-vous quand je rentre de voyage et que je manque de sommeil à cause du décalage horaire. Je récupère plus vite", assure-t-elle.

Perfusion détox, relaxante, spécial teint frais ou anti-maux de ventre, les entreprises élaborent des menus sur-mesure. Les services à domicile fleurissent aussi, particulièrement dans les villes festives comme Miami ou Las Vegas. En matière de vitamines, le cocktail le plus demandé, c'est d'ailleurs celui contre la gueule de bois.