"Sniffy", une poudre blanche à inhaler présentée comme énergisante, suscite la controverse, car sa consommation rappelle celle de la cocaïne. Malgré cela, cette substance, en vente libre, est devenue très populaire auprès de nombreux adolescents. Ce qui inquiète les autorités qui tentent de l'interdire, mais ce n'est pas si facile.

Voilà une poudre qui promet de vous tenir éveillé. Ça ressemble à de la drogue, mais il s'agit du "sniffy", un produit énergisant tout à fait légal, devenu très populaire auprès de nombreux adolescents, cibles principales de ses fabricants. Pourtant, il fait débat. "C'est comme si on snifait un rail de coke. Je pense directement à ça en fait. Du coup, personnellement, je suis pour l'interdiction", affirme une jeune fille dans le reportage ci-dessus. "Si on commence à consommer ça, c'est l'étape juste avant la vraie cocaïne", renchérit un jeune homme. Cependant, il n'est pas si simple de l'interdire.

Une poudre qui complique le travail de la police

Le 3 juin dernier, la France a déposé un arrêté auprès de la Commission européenne pour suspendre la vente de cette poudre. Depuis, rien n'a changé. C'est beaucoup trop long pour la ville de Chalon-sur-Saône, en Bourgogne, où les enseignants alertent sur ce produit de plus en plus répandu chez les jeunes. La municipalité a donc décidé d'agir en interdisant la vente aux mineurs. Les buralistes s'y sont pliés de bonne grâce. "Oui, on aurait gagné de l'argent. Mais ça ne m'intéresse pas de détruire la santé des jeunes et de les inciter à prendre des drogues", admet l'un d'eux.

La police municipale semble aussi satisfaite. Elle estime que cette poudre complique son travail. "Tout le paradoxe vient aussi du geste. Qu'est-ce que la personne est en train de sniffer ? Est-ce du Sniffy ou est-ce autre chose ?", interroge son responsable Matthieu Volant. Face à la polémique, le fabricant, contacté par TF1, mais sans réponse, a donc changé de stratégie. Il affirme que son produit n'est pas destiné à être inhalé, mais pris par voie orale.

Pour autant, on en trouve encore dans les bureaux de tabac, vendus avec une paille. De son côté, la Fédération des buralistes déconseille à ses adhérents de vendre ce produit.