REPORTAGE - A la Pitié-Salpêtrière, un institut innovant pour les enfants atteints de troubles psychiatriques

Dans le service de pédopsychiatrie de la Pitié-Salpêtrière, visité par notre équipe, une centaine d'enfants et d'adolescents en souffrance sont hospitalisés. Voilà deux mois et demi que Vadim vit ici. "Ce qui est important, c'est d'oublier pourquoi on est là, et de profiter des moments présents avec les autres, ça aide", explique le garçon de 12 ans dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

Ces journées passées ensemble, soignants et jeunes patients, sont ponctuées par des soins, des ateliers pour reprendre confiance en soi et des échanges permanents avec les éducateurs. "Ils sont là pour nous", confirme la petite Nora, 11 ans, "ils sont là pour nous écouter (...), et ça fait du bien". Une prise en charge de tous les instants dans des locaux vieillissants, dont les jeunes patients s’accommodent avec philosophie. "Ça peut vite être compliqué pour eux à vivre, surtout pour les patients qui nécessitent d'être isolés, qui ont besoin d'être seul, d'avoir de l'espace pour eux", nous explique l'infirmier Enzo Daboval.