REPORTAGE - Maladie respiratoire en Chine : faut-il s'inquiéter de cette flambée des cas chez les enfants ?

En Chine, les services pédiatriques sont saturés d'enfants atteints d'une maladie respiratoire. Immédiatement, l'OMS a demandé des informations sur cette nouvelle épidémie. Il ne s'agit pas cette fois d'un nouveau virus, mais d'une bactérie bien connue.

Des hôpitaux débordés, des patients masqués qui toussent, d'autres placés sous perfusion dans les salles d'attente bondées... Les images que l'on découvre dans le reportage de TF1 en Chine rappellent les premières heures du Covid, à une différence près : les patients sont principalement des enfants. L'OMS s'inquiète de cette augmentation des cas de maladies respiratoires, particulièrement chez les plus jeunes.

Les pneumonies reviennent tous les trois-quatre ans... Un père de famille chinois

Sauf qu'il ne s'agit pas cette fois d'un virus, mais d'une bactérie bien connue. Les parents que notre équipe a rencontrés devant une école à Pékin ne se sentent d'ailleurs pas particulièrement inquiets. "Les pneumonies reviennent tous les trois-quatre ans", estime un père de famille au micro de TF1, "après le Covid, les gens ont commencé à beaucoup sortir, et elles sont réapparues d'un coup".

Une flambée des pneumopathies également en France

Toux, maux de tête, fièvre : les symptômes provoqués par cette bactérie sont classiques. La France connaît aussi une flambée de cas, avec plus de 2000 passages aux urgences. Il y a eu 700 consultations à SOS Médecins en une semaine, soit beaucoup plus qu'en 2022, à la même époque. Les professionnels de santé notent une augmentation significative des pneumopathies chez les moins de 15 ans, pas toujours sous des formes graves.

"On suit ce qui se passe en Chine et quand on se souvient de ce qui s'est passé en 2020, c'est sûr que tout le monde est très vigilant", explique Serge Smadja, président de SOS Médecins Grand-Paris. D’autant qu’en Chine, l'antibiotique couramment utilisé dans le monde pour traiter ces infections semble moins efficace qu'il ne l'était avant le Covid. C'est peut-être parce que les systèmes immunitaires se sont un peu "endormis", après un confinement rigoureux, et deux années passées derrière nos masques, protégés de toute sorte de virus ou autres bactéries.