Reste à charge zéro : les opticiens récalcitrants, peu de sanctions

Devis non conformes, offre "dénigrée", voire "pas du tout proposée"... L'accès aux lunettes et aux prothèses auditives intégralement remboursées, promis il y a cinq ans par Emmanuel Macron, se heurte sur le terrain à la mauvaise volonté de certains professionnels. C'est ce que révèle, ce jeudi 7 juillet, un bilan de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Il en ressort que les trois quarts des opticiens et audioprothésistes contrôlés l'an dernier "présentaient des manquements" à la réforme du "100% santé", mise en place en 2019, mais seuls 6% des fautifs ont fait l'objet de procès-verbaux.