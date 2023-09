Retour du culte du corps musclé : est-ce que la musculation est dangereuse pour la santé ?

Véritable phénomène, cette tendance au corps musclé est particulièrement visible sur les réseaux sociaux. Ces dernières années, les comptes d'influenceurs fitness ont explosé et leurs vidéos sont de plus en plus nombreuses et variées : programmes façon coaching détaillés, séances de sport filmés, préparation de shakers protéinés et autres recettes pour sportifs, on trouve toutes sortes de formats entourant cette pratique.

Très suivis, les comptes français possèdent une communauté de fans grandissante. Avec près de 10 millions d'abonnés, Tibo InShape fait notamment partie des influenceurs français les plus importants. On peut citer également sa compagne Juju Fitcats (3 millions d'abonnés) mais aussi de nombreux autres coachs comme Sissy Mua ou encore Eric Flag.