Retraite spirituelle : cinq lieux magiques pour se déconnecter et se retrouver

Les retraites spirituelles, également appelées digital detox, font de plus en plus d’adeptes. Si elles sont, la majeure partie du temps, centrées sur la recherche du divin, elles peuvent aussi porter sur le développement personnel. Certains lieux proposent des séjours pour déconnecter de l’agitation extérieure, mais vous pouvez effectuer une retraite spirituelle à l’endroit de votre choix.

Dans un monde sans cesse en mouvements, où l’on cherche constamment la perfection et l’excellence, il est facile de se laisser envahir par le stress. Si vous ressentez le besoin d’appuyer sur le bouton pause, de vous éloigner des écrans, des personnes toxiques et des bouchons, une retraite spirituelle peut vous faire le plus grand bien. Que ce soient des temples, des monastères, des hôtels ou encore des centres spécialisés, plusieurs organismes proposent des "digital detox". On vous présente les plus célèbres, mais il est important de garder à l’esprit que le lieu parfait pour réaliser cette quête intérieure est celui que vous choisissez !

À l’Abbaye de l’Ile du Lérins, en France

On connaît la Côte d’Azur pour ses beaux hôtels, ses événements tendances et ses plages merveilleuses. Sachez que non loin de Cannes, se trouve également l’Abbaye de l’île du Lérins, située plus précisément sur l’île Saint-Honorat. En bateau ou bien en canoë-kayak (l’expérience peut débuter dès le transport), vous pouvez vous rendre dans la propriété des moines cisterciens, originaires des quatre coins du monde. Le séjour peut durer de deux à sept nuits au choix et il est possible de venir seul ou en couple. En petit groupe de 35 personnes maximum, vous participerez à des moments de prières, d’échanges, tout en apprenant à apprécier le silence. Il n’y a pas d’obligation à participer aux ateliers, le but est de se ressourcer et de prendre du temps de qualité pour soi. Les frais de séjour sont laissés à l’interprétation de chacun. Si vous souhaitez participer à cette retraite spirituelle, veillez à réserver votre place au moins deux mois à l’avance.

En Inde, à Rishikesh, le berceau du yoga

L’Inde est un pays réputé pour ses retraites spirituelles, mais il faut tout de même faire attention où l’on met les pieds. Il est par exemple possible de se rendre dans des ashrams, ces endroits à l'abri du tumulte de la ville et de la vie pour se "retirer du monde" et dans lesquels l’on pratique la méditation, le yoga, les chants… Des activités simples et ressourçantes sans recherche de perfection ou de challenge. Rishikesh est la capitale mondiale du yoga, offre plusieurs possibilités de séjours dans des ashrams réputés et sécurisés. Parmi les plus célèbres, le Parmarth Niketan, l’Ashram Sivananda ou encore Swarg Ashram. L'occasion, par ailleurs, de profiter de la beauté de l’Himalaya ainsi que du Gange, fleuve sacré en Inde.

À Bali, en Indonésie, l’île aux 10 000 temples

Comme l’Inde ou encore le Népal, Bali est l’un des lieux les plus connus pour ses retraites spirituelles. L’île de plus de 5 600 km² comprend pas moins de 10 000 temples, l’occasion rêvée d’allier repos et quête de sens. Les séjours holistiques sont nombreux, à vous de trouver celui qui vous inspire le plus. À Ubud, ville située en plein cœur de la forêt, plusieurs temples et sanctuaires proposent des retraites spirituelles, où l’on prend le temps de méditer, faire du yoga, de la danse… Choyer son corps est tout aussi important que de prendre soin de son esprit, raison pour laquelle la nourriture, les massages et les enveloppements ont une grande place au sein de ces retraites spirituelles.

En Italie, au sein de l’hôtel Eremito

Ancien monastère du XIVe siècle perdu dans une immense forêt située dans la province de l’Ombrie, l’hôtel Eremito axe davantage ses séjours sur la détox digitale et l’introspection. Sans wifi ni télévision, cet endroit est parfait pour ceux qui veulent se reconnecter à l’essentiel sans forcément qu’un rapport à la religion soit fait. Sur place, vous pourrez vous relaxer dans un spa haut-de-gamme, faire du yoga, profiter de massages thaïlandais ou bien vous balader au sein de 65 hectares de paysages spectaculaires, avec des rivières, du romarin sauvage et des rosiers… Le prix d’un séjour dans "le temple du silence" ? À partir d’environ 230 euros par nuit en basse saison tout compris.

Le lieu de votre choix, la retraite spirituelle se fait par votre volonté et non le lieu

Si de nombreux lieux proposent des séjours spirituels tout organisés, parfaits pour ceux qui ne savent pas vraiment comment procéder, il est aussi possible de faire ce travail seul, à l’endroit de votre choix. Dans votre jardin, à la mer, à la montagne, vous pouvez vous accorder une ou plusieurs heures de déconnexion, où vous prenez le temps de méditer ou de manifester toutes les bonnes choses que vous désirez pour votre vie. Il n’est pas nécessaire de payer très cher des retraites dans lesquelles vous ne vous retrouvez pas.