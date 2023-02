Revalorisation des consultations : les principaux syndicats de médecins rejettent les nouveaux tarifs

C'est un premier revers pour la Sécu et le gouvernement. Dimanche 26 février, les deux principaux syndicats de médecins libéraux, chez les généralistes et les spécialistes, ont annoncé leur rejet "à l'unanimité" des nouveaux tarifs de consultation proposés par l'Assurance maladie. "Il y a eu 98% de participation et 100% ont dit non à la signature. Un vote négatif à l'unanimité" qui "doit être de nature à faire réfléchir les politiques", a déclaré lors d'une conférence de presse Agnès Giannotti, la présidente de MG France qui représente les médecins généralistes.

Même résultat chez les spécialistes de l'union Avenir Spé-Le Bloc, réunis en assemblée générale : "Pas de signature, à l'unanimité", a indiqué à l'AFP le président d'Avenir Spé, Patrick Gasser. "On a fait ce qu'on a pu, c'est un échec", a-t-il ajouté, mais "la responsabilité en incombe à d'autres, au gouvernement et au-dessus". Les autres syndicats représentatifs ont jusqu'à mardi pour dire s'ils acceptent ou non la nouvelle grille de tarifs des consultations et autres forfaits proposée par la Sécurité sociale pour cinq ans.