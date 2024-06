Parmi les rêves récurrents, on retrouve ceux concernant les dents, si bien que Freud parlait de "rêve typique". Mort, santé fragile, perte de contrôle… Pour certains, perdre ses dents est un mauvais présage. Mais qu'en est-il exactement ?

Ne dit-on pas "mordre dans la vie" ou "mordre la vie à pleines dents" pour parler d'une personne pleine de vitalité ? C'est l'une des expressions les plus courantes en France, et ce n'est pas pour rien. Les dents sont le signe d'une bonne santé, de confiance, de bonheur. Aussi, rêver de perdre ses dents peut nous angoisser. Pour Freud, c'est un "rêve typique", au même titre que rêver d'être nu en public ou de tomber dans le vide. En effet, on a tous et toutes rêvé au moins une fois de perdre ses dents, et la signification est toujours la même.

Rêver de perdre ses dents : un signe d'impuissance ?

Dans l'imaginaire collectif, rêver de perdre de ses dents est synonyme de l'annonce du décès d'un proche. Pourtant, ce n'est pas l'interprétation donnée par les pères de la psychanalyse. Pour Carl Jung, fondateur de la psychologie analytique, rêver de dents qui tombent est associé à un sentiment d'impuissance, un effondrement psychologique ou une perte de contrôle. En effet, il estime que ce rêve peut être le signe que le rêveur est stressé ou anxieux au sujet d'une situation sur laquelle il n'a pas le contrôle. Cela peut concerner le domaine matériel, relationnel ou social. Toutefois, il est important d'analyser les émotions ressenties par le rêveur. "Si la perte de dents ne l'inquiète pas, c'est sans doute qu'un tel songe révèle des changements positifs", explique la psychologue Laure Fillette à Santé Magazine. "Au contraire, s'il est stressé, c'est plutôt la traduction de bouleversements qui lui font peur".

Chez Freud, la perte d'une dent a une autre signification. Le psychanalyste associe les rêves de perte de dents à des préoccupations sexuelles et à des sentiments d'anxiété liés à la sexualité. "Le rêve de l'extraction de dents signifie que l'on a ressenti une excitation sexuelle pénible, suivie par un sentiment de honte et de répulsion", écrit-il dans son célèbre ouvrage L'Interprétation des rêves.

Comment réagir après un tel rêve ?

Carl Jung écrivait que "le rêve est une petite porte cachée dans le sanctuaire le plus profond et le plus intime de l'âme". Les symboles que l'on voit lors de ces expériences nocturnes révèlent "des vérités cachées sur notre psyché". Perdre ses dents en rêve invite à explorer ses sentiments, à reconnaître les changements qui opèrent dans la vie. En effet, c'est une indication pour le rêveur qu'il a du mal à digérer des expériences passées ou à venir, ou à déchiffrer des émotions. Ce rêve est un signal que le rêveur a besoin d'une prise de conscience, d'un besoin de changement, d'un nouveau souffle ou d'une aide extérieure. Ce rêve invite donc à mieux s'analyser pour une meilleure compréhension de soi.