Vous vous retenez d'éternuer ? Le cas de ce patient devrait vous en dissuader à jamais

Le cas d'un patient britannique récemment décrit dans une revue scientifique vient illustrer pourquoi il est tant déconseillé de retenir un éternuement. Après s'être pincé le nez en maintenant la bouche fermée, ce dernier s'est vu diagnostiquer une perforation trachéale. Un risque bien connu des médecins qui expliquent comment cela est possible.

C'est une illustration de plus du risque encouru en ignorant un conseil pourtant bien connu : ne pas se retenir d'éternuer. Le cas d'un patient écossais, qui a voulu empêcher son éternuement alors qu’il conduisait, a été décrit le 1er décembre dernier par des médecins britanniques dans le journal scientifique BMJ Case Reports. Et pour cause : il concerne la première perforation trachéale consécutive à un éternuement "stoppé", rapportée dans la littérature scientifique.

Plus en détail, le patient concerné âgé d'une trentaine d'années et sujet aux rhinites allergiques, craignait de quitter la route des yeux lorsqu'il a, par réflexe, bloqué son éternuement en pinçant son nez et en maintenant sa bouche fermée, décrivent les auteurs du rapport. Ce dernier s'est alors mis à éprouver une vive douleur dans les cervicales accompagnée de gonflements qui l'ont conduit à se rendre immédiatement à l’hôpital de la faculté de médecine de Dundee.

"Tout le monde devrait être averti"

Une première auscultation a permis aux médecins de constater, outre le gonflement du cou, un léger "crépitement" gazeux sous la peau du patient. Des examens plus approfondis ont par la suite permis de confirmer le diagnostic : une déchirure de la trachée de deux millimètres de long, deux millimètres de large, et cinq millimètres de profondeur. Selon les conclusions des médecins, l’éternuement "bloqué" a entrainé chez ce patient un "emphysème chirurgical", à savoir une blessure causée par de l’air bloqué sous la peau. A titre de repère, pincer son nez en gardant sa bouche fermée aurait contribué à multiplier par vingt la pression dans les voies respiratoires de ce patient, par rapport à un éternuement spontané.

"Tout le monde devrait être averti que retenir un éternuement en pinçant son nez tout en gardant la bouche fermée peut engranger une perforation de la trachée", concluent les auteurs qui espèrent que cette mauvaise expérience tienne lieu d'exemple.

D'autres lésions rapportées dans le passé

Les médecins précisent que dans le cas du patient écossais, la déchirure s'est résorbée d'elle-même sans aucune intervention chirurgicale, avec comme seul traitement du paracétamol et de la codéine pour atténuer sa douleur. Lors d'un examen de contrôle cinq semaines plus tard, ce dernier ne présentait plus aucune lésion.

Si les déchirures de la trachée dans pareilles circonstances semblent rarissimes, le risque d'un éternuement bloqué n'en est pas moins avéré. D'autres lésions ont d'ailleurs été rapportées dans le passé, rappelle Le Monde. Des chirurgiens ORL britanniques s'étaient notamment fait l'écho en 2018 d'un cas de perforation spontanée de la portion inférieure du pharynx à la suite d'un effort pour repousser un éternuement. Plus récemment, en 2022, ce sont des médecins belges qui ont rapporté qui ont diagnostiqué un emphysème sous-cutané chez un homme qui avait développé un gonflement de la joue avec une perte de sensibilité faciale après s'être lui aussi retenu d'éternuer.