Huiles essentielles : les quatre plus efficaces pour préparer l'arrivée de l'hiver

Quand l’hiver arrive, il sonne également le retour des premiers virus. Avec le froid et les changements de températures, la fatigue est plus importante et entraîne une fragilité du système immunitaire. Résultat : on tombe plus facilement malade.

Afin de réduire les risques d’infections, il est possible de booster son organisme et de le protéger en faisant appel aux huiles essentielles. Ravintsara, niaouli, menthe poivrée ou encore eucalyptus, voici notre top 4 des huiles essentielles spéciales hiver.