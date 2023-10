Rhume : les solutions 100 % naturelles pour retrouver la forme

Dans l’imaginaire collectif, l’automne rime avec les journées qui raccourcissent, les températures qui plongent et les feuilles qui tombent des arbres. Mais il est aussi malheureusement synonyme du retour en force du rhume, une infection des fosses nasales, des sinus et de la gorge qui peut être provoquée par près de deux cents virus différents. Si cette maladie a un caractère bénin, elle a néanmoins le pouvoir de perturber nos journées, à force de mouchage et d’éternuements. Et l’obstruction nasale qu’elle induit ne favorise pas un sommeil apaisé.

Mais il existe heureusement un certain nombre de solutions naturelles pour le juguler. La solution la plus simple consiste à réaliser un gargarisme, en mélangeant un demi-verre d’eau chaude et une demi-cuillère à café de sel. Renouvelez ce rituel jusqu’à quatre fois par jour. Le sel peut aussi vous servir, lorsqu’il est dilué, pour nettoyer votre nez après avoir été introduit dans un appareil adapté, type poire de lavage ou douche nasale. Et inspirez-vous des remèdes de grand-mère en vous concoctant un grog, avec de l’eau, une cuillerée à soupe de miel, le jus d’un demi-citron et éventuellement cinq centilitres de rhum. Vous le boirez bien chaud.