Royaume-Uni : des dizaines de sportifs tombent malade après une épreuve de natation en mer du Nord

L'agence britannique de sécurité sanitaire a assuré auprès du Guardian que des analyses étaient en cours pour déterminer la cause de cette maladie et savoir si ces cas sont liés. Mais l'intoxication de l'eau est pointée du doigt alors que trois jours avant l'événement, un prélèvement effectué par l'Agence de l'environnement avait révélé la présence de 3900 colonies d'E. coli pour 100 ml, soit un ratio 39 fois plus important que ce qui avait été mesuré un mois auparavant.

Si la bactérie E. coli est naturellement présente parmi la microflore digestive de l'être humain, certaines souches de cette bactérie sont pathogènes. Elles peuvent être responsables de troubles variés, allant d'une diarrhée bénigne à des formes plus graves, comme des diarrhées hémorragiques ou des atteintes rénales sévères.

Par ailleurs, l'événement s'est tenu sur une partie du littoral britannique qui est au centre d'une longue bataille autour du rejet en mer des eaux usées. De nombreux militants appellent depuis des années le gouvernement à réagir face aux défaillances constatées autour de la réglementation de cette pratique.