Covid : le vaccin est-il finalement "déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes" au Royaume-Uni ?

Or, on y lit que "dans le contexte de l'approvisionnement en vertu du règlement 174, il est considéré qu'une assurance suffisante de l'utilisation sûre du vaccin chez les femmes ne peuvent pas être fournies à l'heure actuelle." Et pour cause, le laboratoire américain n'a pas réalisé lui-même d'études sur le vaccin pendant la grossesse. Rien d'anormal. Comme nous vous l'expliquions ici il y a plus d'un an, les essais cliniques ne sont presque jamais réalisés sur des femmes enceintes, sauf dans des cas très particuliers et strictement encadrés sur le plan réglementaire.